العالم اليوم - تأسيس مبادرة تعاون ثلاثي بين الإمارات وفرنسا والهند

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 4 فبراير 2023 05:20 مساءً - أعلنت الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية وجمهورية الهند تأسيس مبادرة تعاون ثلاثي بينهم، ستكون بمثابة منتدى لتعزيز ورسم وتنفيذ مشاريع التعاون في مجالات مختلفة، منها الطاقة والتغير المناخي.

كما تم الإعلان في بيان مشترك، السبت، عن وضع خريطة طريق لبدء تنفيذ المبادرة.

وأكدت الدول الثلاث أن المبادرة الثلاثية ستكون بمثابة منصّة لتوسيع التعاون بين الوكالات الإنمائية من البلدان الثلاثة في مجال المشاريع المستدامة، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الفعاليات الثلاثية المشتركة في إطار رئاسة جمهورية الهند لمجموعة العشرين G20، واستضافة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف "COP28" العام الجاري.

وبحسب البيان المشترك، فقد تم عقد اجتماع ثلاثي للمرة الأولى بين وزراء خارجية كل من الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية وجمهورية الهند في سبتمبر 2022 على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وقد وافق الوزراء على إنشاء مبادرة رسمية للتعاون الثلاثي بهدف تعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال محادثة هاتفية أجريت السبت بين الوزراء الثلاثة، اتفقوا على أن المبادرة الثلاثية ستكون بمثابة منتدى لتعزيز ورسم وتنفيذ مشاريع التعاون في مجالات الطاقة، مع التركيز على الطاقة الشمسية والنووية، وكذلك مكافحة تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي، لا سيما في منطقة المحيط الهندي، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وستعمل الدول الثلاث على استكشاف إمكانية العمل مع رابطة حافة المحيط الهندي (IORA) لمتابعة مشاريع محدّدة وقابلة للتنفيذ بشأن الطاقة النظيفة، والبيئة، والتنوع البيولوجي.

كما ستكون المبادرة بمثابة منصة لتوسيع التعاون بين الوكالات الإنمائية من البلدان الثلاثة في مجال المشاريع المستدامة علاوة على ذلك، تم الاتفاق على أن تسعى الدول الثلاث إلى ضمان مواءمة أكبر لسياساتها الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية مع أهداف اتفاق باريس للمناخ.

كما اتفقت الدول الثلاث على توسيع تعاونها من خلال مبادرات مثل تحالف القرم من أجل المناخ بقيادة الإمارات العربية المتحدة، وشراكة المتنزهات في المحيطين الهندي والهادئ بقيادة كل من الهند وفرنسا.

كما أكدت الأطراف على رغبتها القوية في التعاون في مجال الاقتصاد الدائري بدعم من مبادرة " LiFE" في جمهورية الهند.

وستسعى الدول الثلاث أيضاً إلى توطيد تبادل الآراء حول التهديدات الناشئة عن الأمراض المعدية، وكذلك بشأن تدابير مكافحة أي جائحة تحدث في المستقبل وسيتم تشجيع تطوير التعاون الثلاثي بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية ذات العلاقة، وتعزيز الجهود المبذولة لتشجيع مشاريع الابتكار المشترك ونقل التكنولوجيا وريادة الأعمال.