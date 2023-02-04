البرتغال تعلن إرسال دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف كوستا - حسبما ذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن البرتغال تجرى محادثات مع ألمانيا من أجل الحصول على الأجزاء اللازمة لإصلاح عدد من دبابات ليوبارد غير الصالحة للعمل فى مخزون البلاد من السلاح، مشيرًا إلى أنه يتم العمل فى الوقت الحالى على الاستغناء عن بعض الدبابات.
وأشار كوستا إلى أنه يعرف عدد الدبابات التى سيتم إرسالها إلى أوكرانيا، إلا أنه سيتم الإعلان عن هذا الأمر فى الوقت المناسب.
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