وزيرة الدفاع النمساوية: إبقاء القنوات الدبلوماسية مفتوحة مع روسيا ضرورة

جدة - نرمين السيد - أكدت وزيرة الدفاع النمساوية كلوديا تانير، اليوم السبت، أهمية إبقاء القنوات الدبلوماسية مع روسيا مفتوحة، مشددة على ضرورة بذل الجهود لصالح حل دبلوماسى للأزمة الأوكرانية.





وقالت الوزيرة النمساوية - فى مقابلة مع صحيفة "يورو اكتيف" - إن بلادها تلتزم، بموجب دستورها بالحياد العسكرى حيال ما يحدث فى أوكرانيا، إلا أنها لا يمكنها أن تكون محايدة سياسيا عندما يتعلق الأمر بالوضع هناك، مشيرا إلى أن بلادها دعمت، بهدف إظهار التضامن مع أوكرانيا، جميع عقوبات الاتحاد الأوروبى منذ بداية الأزمة، كما بلغ إجمالى المساعدات الإنسانية التى قدمتها النمسا لـأوكرانيا نحو 580 مليون يورو، وفقا لبيانات معهد "كيل" للاقتصاد العالمى.

وفيما يتعلق بسعى النمسا لإبقاء القنوات مفتوحة مع روسيا، على الرغم من هذا الالتزام السياسى تجاه أوكرانيا، قالت وزيرة الدفاع النمساوية: "أعتقد أنه من المهم ليس فقط المساعدة ولكن أيضا إبقاء القنوات الدبلوماسية مفتوحة مع روسيا"، مؤكدة أن بلادها لديها خبرة طويلة فى مجال الوساطة، مشددة على ضرورة بذل الجهد لصالح حل دبلوماسى للأزمة الأوكرانية.

يشار إلى أن النمسا تستضيف، نهاية الشهر الجارى، برلمانيين روس، فى إطار اجتماع منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، وهو ما انتقده الحلفاء الأوروبيون بشدة، خاصة أن ذلك يأتى فى إطار اجتماع الجمعية البرلمانية الأوروبية بعد عام من بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

ومنذ بدء العملية العسكرية فى أوكرانيا، واجهت النمسا تدفقا لطالبى اللجوء يضاهى ما حدث فى أزمة اللاجئين عام 2015، مما وضع النظام تحت ضغط إضافى، إذ تضاعف فى العام الماضى، عدد طلبات اللجوء ثلاث مرات لتصل إلى أكثر من 100 ألف طلب، وهى أعلى ذروة مسجلة فى الاتحاد الأوروبى.

وفى الوقت نفسه، سجلت المجر، التى أبرمت مؤخرا اتفاقية هجرة مع النمسا وصربيا، 46 طلب لجوء فقط داخل حدودها، وعلقت تانر قائلة: "هذا يقول الكثير، على ما أعتقد.. هذا مصدر قلق لأنه يظهر أن النظام الأوروبى لا يعمل بشكل واضح".

وأضافت قائلة: "لهذا السبب يكافح المستشار النمساوى كارل نهامر ووزير الداخلية جيرهارد كارنر لمعالجة هذه المشكلة معا على مستوى الاتحاد الأوروبى".