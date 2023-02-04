منتدى شباب العالم فى عيون الصحف الأجنبية (فيديوجراف)

واهتمت وكالة «رويترز» بالدعوات التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى للسلام، ونبذ الحروب والصراعات. كما أكدت "فرانس برس" الفرنسية على تصريحات الرئيس حول محاربة الإرهاب، وإقراره بأن «مقاومة الإرهاب حق من حقوق الإنسان».
كذلك، أشادت «روسيا اليوم» بالدعوة التى انطلقت من المنتدى للحوار بين شباب العالم وهاشتاج المنتدى: «WeNeedToTalk». وأشاد تلفزيون الصين «CGTN» بمشاركة آلاف الشاب والشابات حول العالم بالمنتدى، مؤكدة أن المشاركين يوجهون رسالة مصر إلى العالم: «التنمية بدلاً من الحروب»
وأكدت صحيفة «UA Today» الأوكرانية أن المنتدى يدعو الشباب للانخراط فى مناقشة قيم السلام والازدهار والتنسيق المشترك، إضافة إلى مشاركة واسعة من رؤساء دول وحكومات وحركات شبابية عالمية.
فيما أشار موقع «vov» الفيتنامى، إلى أن المنتدى يناقش تغير المناخ ومستقبل الطاقة والأمن الغذائى والمائى، ويهتم ببناء الأمن العالمى والسلامة للنساء والمهمشين.
وأكد موقع «رؤيا الإخبارى» الأردنى، أن المنتدى يهدف للخروج بتوصيات وسياسات تعكس طموحات الشباب، حيث يلتقى الشباب وصناع القرار والمفكرون والخبراء لتبادل الرؤى حول الموضوعات المهمة التى تشغل بال العالم.
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