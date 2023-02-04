وزير العمل الفرنسى: قانون الهجرة الجديد يساعد على تسوية أوضاع الآلاف سنويا

جدة - نرمين السيد - وأضاف دوسوبت - فى تصريحات اليوم السبت: "نعمل على تسوية أوضاع بضعة آلاف فى العام". يشار إلى أنه - فى الوقت الذى تتعرض فيه الحكومة الفرنسية لانتقادات واسعة بشأن مشروع إصلاح نظام التقاعد - تقدم مشروعا آخر حساسا بشأن الهجرة إلى مجلس الوزراء. يذكر أن نص مشروع القانون يتألف من 27 بندا، ويهدف إلى تسهيل تسوية أوضاع العاملين غير النظاميين وغير المسجلين مع تعزيز إمكانيات ترحيل بعض منهم خاصة الأجانب الذين يمثلون "تهديدا خطيرا"، وكذلك اشتراط إتقان اللغة الفرنسية لمنح تصاريح الإقامة من دول معينة.

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