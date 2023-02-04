وزير أوكرانى: أكثر من 2000 هجوم سيبرانى روسى ضد أوكرانيا خلال 2022

وقال فيدوروف فى تصريحات -نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية فى نسختها الإنجليزية- "إذا كنا نتحدث عن هجمات سيبرانية مسجلة رسميًا فهى أكثر من 2000 هجوم على مدار العام (منذ 24 فبراير 2022 وحتى الآن)"، منوها فى الوقت نفسه أنه فى الحرب الإلكترونية يتم استهداف العديد من الأهداف فى الوقت نفسه وهو ما يجعل العدد الفعلى للهجمات الروسية السيبرانية ضد أوكرانيا أكبر بكثير.
وأضاف فيدوروف أن الروس يحاولون الولوج إلى السجلات المدنية أو أنظمة المعلومات حيث يتم تخزين البيانات الشخصية للمواطنين الأوكرانيين، مشيرا إلى أنهم يستهدفون أيضا بشكل مركز قطاع الطاقة وأنظمة المعلومات المتعلقة بوزارة الخارجية ووزارة الدفاع.
ولفت الوزير الأوكرانى إلى أنه تم تسجيل مئات الهجمات الإلكترونية بعد 24 فبراير بما فى ذلك على تطبيق "ديا" للخدمات الإلكترونية الحكومية، مشددا على أن التطبيق لا يخزن البيانات الشخصية للمواطنين.
ونوه فيدوروف عن أنه "قبل حوالى 3 إلى 4 أشهر من الحرب، هاجمنا فريق من القراصنة الإلكترونيين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتمكنا من منع العديد من الهجمات الإلكترونية الحساسة التى استهدفت قطاع الطاقة والمواقع الحكومية والخدمات الإلكترونية".
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