وبحسب "القاهرة الإخبارية"، فقد تخلت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، فى يونيو الماضى، عن شرط سلبية اختبارات كوفيد-19 للأشخاص الذين يصلون إلى البلاد جوًا، ولكنها لم ترفع شرط قيام المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بالتطعيم.
وبحسب التقرير، فإنه يتوجب على الزائرين البالغين القادمين إلى الولايات المتحدة من غير المواطنين أو المقيمين الدائمين، إظهار دليل على تطعيمهم قبل الصعود للطائرة مع بعض الاستثناءات المحدودة، فى الوقت الحالى.
وقالت رابطة السفر الأمريكية، إنها تدعم منذ فترة طويلة إلغاء هذا الشرط ولا ترى أى سبب للانتظار حتى انتهاء حالة الطوارئ الصحية العامة فى مايو، خاصةً أن الزوار المحتملين يخططون للسفر فى فصلى الربيع والصيف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «القاهرة الإخبارية»: النواب الأمريكى يصوت على إلغاء شرط تطعيم المسافرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.