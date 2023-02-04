«القاهرة الإخبارية»: النواب الأمريكى يصوت على إلغاء شرط تطعيم المسافرين

جدة - نرمين السيد - يعتزم مجلس النواب الأمريكى التصويت خلال الأسبوع الجارى، على مشروع قانون لإلغاء شرط تطعيم معظم المسافرين الأجانب، ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".





وبحسب "القاهرة الإخبارية"، فقد تخلت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، فى يونيو الماضى، عن شرط سلبية اختبارات كوفيد-19 للأشخاص الذين يصلون إلى البلاد جوًا، ولكنها لم ترفع شرط قيام المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بالتطعيم.

وبحسب التقرير، فإنه يتوجب على الزائرين البالغين القادمين إلى الولايات المتحدة من غير المواطنين أو المقيمين الدائمين، إظهار دليل على تطعيمهم قبل الصعود للطائرة مع بعض الاستثناءات المحدودة، فى الوقت الحالى.

وقالت رابطة السفر الأمريكية، إنها تدعم منذ فترة طويلة إلغاء هذا الشرط ولا ترى أى سبب للانتظار حتى انتهاء حالة الطوارئ الصحية العامة فى مايو، خاصةً أن الزوار المحتملين يخططون للسفر فى فصلى الربيع والصيف.