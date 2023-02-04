العالم اليوم - فيديو.. قطار يخرج عن مساره ويشعل حريقاً هائلاً في أوهايو

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. قطار يخرج عن مساره ويشعل حريقاً هائلاً في أوهايو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 4 فبراير 2023 02:26 مساءً - خرج قطار عن مساره في بلدة بولاية أوهايو الأميركية بالقرب من حدود ولاية بنسلفانيا، وتسبب في حريق كبير أعقبه صدور أوامر لسكان المنطقة بإخلاء منازلهم مساء الجمعة، بحسب تقارير.

قال منشور على صفحة مدينة ايست باليستاين بولاية أوهايو على فيسبوك "في حوالي الساعة الحادية عشر مساء إنه تم إصدار أمر إخلاء في منطقة على بعد 1.6 كيلومتر من معبر جيمس ستريت، مع توفير مأوى في مدرسة ايست باليستاين الثانوية".

وطلب منشور سابق للمدينة قبل الساعة العاشرة مساء بقليل من سكان المنطقة أن يحتموا في مكانهم.

ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع ضحايا.

وذكرت محطة "كيه دي كيه إيه" التلفزيونية أن سبب خروج القطار عن مساره لم يعرف على الفور.

وعرضت صفحة المحطة التلفزيونية على تويتر مقطعا مصورا للشرطة وهي تسير في الشارع وتستخدم مكبر الصوت لتطلب من السكان الإخلاء.

ونقلت أسوشيتد برس عن المحطة التلفزيونة إن العديد من دوائر الإطفاء كانت في مكان الحادث حيث يمكن رؤية ألسنة اللهب والدخان يتوهج باللون البرتقالي من مسافة بعيدة.

وأطلقت النيران الكثير من الدخان في الغلاف الجوي لدرجة أنه كان مرئيا على رادار الطقس في محطة "كيه دي كيه إيه" التلفزيونية، حسبما قال خبراء الطقس في المحطة على تويتر.

من جهتها، أصدرت سكك حديد نورفولك الجنوبية بيانا قالت فيه إن الشركة كانت على علم بخروج القطار عن مساره وأنها "تنسق عن قرب مع المسعفين المحليين، وفي الوقت نفسه تعمل على تعبئة فرقها الخاصة. وسوف ننشر المزيد من التفاصيل عندما تصبح متاحة"، بحسب محطة "كيه دي كيه إيه".

تقع ايست باليستاين على بعد حوالي 82 كيلومترا شمال غرب بيتسبرغ.