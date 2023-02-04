موسكو: عودة 63 جنديًا روسيًا من الأسر فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ونفت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أمس الجمعة، ما تردد بشأن عرض أمريكا 20% من أراضى أوكرانيا مقابل السلام، مؤكدة أنه "غير صحيح".

وكان السكرتير الصحفى للرئيس الروسى دميترى بيسكوف، قد أكد أمس الخميس، أن روسيا ستستخدم إمكاناتها وقدراتها على أكمل وجه، للرد على قيام الغرب بتسليح أوكرانيا.

وقال بيسكوف: "روسيا تمتلك الإمكانات، ومع ظهور أسلحة جديدة يقدمها الغرب الجماعى، ستستخدم روسيا إمكاناتها على أكمل وجه من أجل الرد فى العملية العسكرية الخاصة".