عمدة أوستن الأمريكية يعتذر عن استمرار انقطاع الكهرباء لليوم الثالث تواليا

وقال واتسون، الديمقراطى الذى تولى منصبه فى يناير الماضى - فى مؤتمر صحفى نقلته وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية اليوم السبت - "المدينة خذلت مواطنيها.. الوضع غير مقبول للمجتمع، وهو غير مقبول بالنسبة لى.. وأنا أسف".
وأشارت "أسوشيتيد برس" إلى أن انقطاع التيار الكهربائى على نطاق واسع فى عاصمة ولاية تكساس امتد إلى اليوم الثالث على التوالى بالنسبة لآلاف السكان فى أعقاب عاصفة شتوية تحولت إلى أزمة إدارية؛ حيث ظل قادة المدينة غير قادرين على تحديد موعد عودة جميع الأضواء.
وأضافت "أن نفاد الصبر والغضب بين العائلات المنهكة والمتجمدة فى أوستن تصاعد حتى مع عودة الطقس المعتدل، بينما وقف العمدة المنتخب حديثًا أمام الكاميرات واعتذر بعد أسبوع من الإصلاحات البطيئة والتقنية الفاشلة ونقص فى التواصل مع الجمهور".
مع ذلك، قال مسئولون فى المدينة ليلة أمس الجمعة إنه لا يزال هناك حوالى 117 ألف عميل يفتقرون إلى الطاقة، وهذا أقل من الذروة التى بلغت حوالى 170 ألف شخص، أى ما يقرب من ثلث إجمالى عدد السكان.
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