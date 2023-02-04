الولايات المتحدة تجدد التزامها بأمن الحلفاء الشرقيين لحلف الناتو

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض فى بيان عبر موقعه الإلكترونى، اليوم السبت، خلال لقاء مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان مع نظرائه من دول حلف شمال الأطلسى إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا.

كما ناقشوا التحضير لقمة الناتو المرتقبة فى فيلنيوس والتعزيز المستمر لموقف الناتو واستعداده وقابليته للعمل المشترك.

وتبادل المسؤولون وجهات النظر حول الأمن الأوروبى، مؤكدين دعمهم الثابت لأوكرانيا فى مواجهة الحرب الروسية المستمرة.

كما رحبوا باستمرار تقديم المساعدة الأمنية لأوكرانيا وناقشوا أهمية الاستمرار فى فرض تكاليف على روسيا، بما فى ذلك من خلال التنفيذ الكامل للعقوبات.