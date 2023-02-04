العالم اليوم - أزمة المنطاد.. تاريخ مواجهات التجسس بين أميركا والصين

انتم الان تتابعون خبر أزمة المنطاد.. تاريخ مواجهات التجسس بين أميركا والصين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 4 فبراير 2023 12:22 مساءً - تتنافس أجهزة الاستخبارات في كل من الولايات المتحدة والصين لكشف الأسرار بعضها البعض، ولحماية أسرارها؛ سعيا وراء مزايا عسكرية واقتصادية وتكنولوجية، في الوقت الذي شهدت العقود الماضية على العديد من الجواسيس من الجانبين.

كان آخر فصول هذا التنافس، رصد ما قيل إنه "منطاد تجسس" صيني في أجواء الولايات المتحدة، ما رفضته وزارة الخارجية الصينية، مؤكدة أنه "مدني" ويستخدم للبحوث، لا سيما أغراض الأرصاد الجوية.

بالأساس، تقوم عمليات التجسس على الخداع والتمويه بهدف معرفة أسرار العدو أو الخصم لتحقيق أهداف سياسية أو عسكرية أو اقتصادية، وجمع المعلومات بهدف اتخاذ إجراءات احترازية تحد من حجم المخاطر.

عمليات متبادلة

رصد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، قرابة 160 حالة تم الإبلاغ عنها علنا من التجسس الصيني الموجه إلى الولايات المتحدة منذ عام 2000، وجاءت كالتالي:

42 بالمئة من هؤلاء الجواسيس موظفون عسكريون أو حكوميون صينيون.

32 بالمئة كانوا مواطنين صينيين.

26 بالمئة كانوا غير صينيين (عادة هم أشخاص أميركيون تم تجنيدهم من قبل المسؤولين الصينيين).

جاءت الحوادث المرصودة للحصول على تقنيات تجارية في المرتبة الأولى بواقع 51 بالمئة، ثم المتعلقة بالتجسس السيبراني بواقع 41 بالمئة، ثم للحصول على التكنولوجيا العسكرية في المرتبة الثالثة.

وفق موقع "ذا أتلتيك" الأميركي، لطالما كانت وكالتا الاستخبارات الأميركية والصينية تصارعان بعضها البعض منذ عقود، لكن ما تشير إليه هذه الحالات الأخيرة أن الحرب الاستخباراتية تتصاعد، وأن الصين زادت من نطاق وتعقيد جهودها للحصول على المعلومات من الولايات المتحدة.

لكن العديد من قضايا التجسس لا يتم الإعلان عنها، حسبما قال أحد مسؤولي المخابرات الأميركية الذي رفض الكشف عن هويته، مضيفًا: "نادرًا ما ترى بعض القضايا ضوء قاعة المحكمة، لأن هناك مواد سرية لسنا على استعداد للمخاطرة بها.. في بعض الأحيان لا تتم محاسبتهم على الإطلاق ويتم التعامل معهم من خلال وسائل أخرى".

استخدمت حرب الاستخبارات المتنامية التي تدور رحاها بين واشنطن وبكين من أجل الهيمنة العالمية، عددًا من الأدوات التقليدية والحديثة، كما تتضمن هجمات إلكترونية ضد قواعد بيانات وشركات حكومية، والحصول على الأسرار التجارية من القطاع الخاص، واستخدام رأس المال الاستثماري للحصول على التكنولوجيا الحساسة، واستهداف الجامعات والمؤسسات البحثية، في كلا البلدين.

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