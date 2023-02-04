بابا الفاتيكان يلتقي النازحين بسبب الحرب في جنوب السودان

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 فبراير 2023 11:23 صباحاً - سيلتقي البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، ورئيس أساقفة كانتربري، ومنسق كنيسة أسكتلندا، النازحين بسبب الحرب في جنوب السودان، وسيستمعون إلى رواياتهم اليوم السبت في واحدة من أهم محاور زيارتهم للدولة الإفريقية التي تعاني من الصراع.

وسيشارك القادة المسيحيون الثلاثة، الذين يقومون “برحلة السلام” غير المسبوقة، في صلاة عند ضريح بطل تحرير جنوب السودان جون قرنق في وقت لاحق اليوم والتي من المتوقع أن يشارك فيها 50 ألف شخص.

وتعد هذه الزيارة المشتركة، التي يقوم بها زعماء الكاثوليكية والبروتستانتية والإنجليكية، هي الأولى من نوعها في التاريخ المسيحي.

واستقل جنوب السودان عن السودان في عام 2011 بعد صراع استمر لعقود لكن حربا أهلية اندلعت في عام 2013.

وعلى الرغم من اتفاق السلام المبرم عام 2018 بين طرفي الصراع الرئيسيين استمرت نوبات القتال العرقي في قتل وتشريد أعداد كبيرة من المدنيين.

ووفقا للأمم المتحدة، هناك 2.2 مليون نازح داخليا في جنوب السودان من إجمالي عدد السكان البالغ حوالي 11.6 مليون، وفر 2.3 مليون آخرون من البلاد كلاجئين.

وينتشر الفقر المدقع والجوع في جنوب السودان حيث يحتاج ثلثا السكان إلى المساعدة الإنسانية نتيجة للصراع وفيضانات كارثية استمرت 3 سنوات.

وغالبية سكان جنوب السودان من المسيحيين.

واصطف عشرات الآلاف في شوارع العاصمة جوبا للترحيب بالبابا بالغناء وقرع الطبول والزغاريد أمس الجمعة عندما وصل إلى البلاد قادما من جمهورية الكونجو الديمقراطية.