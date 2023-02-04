جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية قولها "إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بتعزيزات عسكرية وحاصرت منزلا، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أصيب على إثرها مواطنان اثنان بالرصاص الحى، وآخران بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، ومنعت مركبات الإسعاف من دخول المخيم لنقل المصابين".
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت المواطن عونى لافى، ونجليه محمد، وجميل.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى قد اقتحمت مدينة أريحا أمس، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت تجاه مركبات المواطنين، قبل أن تتمركز قرب مدخل مخيم عقبة جبر، حيث تواصل حصارها لمدينة أريحا لليوم الثامن على التوالى، من خلال حواجز عسكرية وكتل أسمنتية أقامتها منذ السبت الماضى، على مداخل المدينة الرئيسية والفرعية.
وفى السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى شابا من خربة أبو فلاح شمال شرق رام الله، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخرين فى مدينة أريحا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.