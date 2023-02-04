إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخرين فى مدينة أريحا

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية قولها "إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بتعزيزات عسكرية وحاصرت منزلا، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أصيب على إثرها مواطنان اثنان بالرصاص الحى، وآخران بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، ومنعت مركبات الإسعاف من دخول المخيم لنقل المصابين".

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت المواطن عونى لافى، ونجليه محمد، وجميل.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى قد اقتحمت مدينة أريحا أمس، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت تجاه مركبات المواطنين، قبل أن تتمركز قرب مدخل مخيم عقبة جبر، حيث تواصل حصارها لمدينة أريحا لليوم الثامن على التوالى، من خلال حواجز عسكرية وكتل أسمنتية أقامتها منذ السبت الماضى، على مداخل المدينة الرئيسية والفرعية.

وفى السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى شابا من خربة أبو فلاح شمال شرق رام الله، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.