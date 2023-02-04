القاهرة الإخبارية: ارتفاع مصابى اقتحام الاحتلال لأريحا إلى 13 فلسطينيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى نبأ عاجل ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية". وأصيب أربعة فلسطينيين، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، عقب محاصرة منزل فى مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا، تخلله اعتقال مواطن ونجليه. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية قولها "إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بتعزيزات عسكرية وحاصرت منزلا، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أصيب على إثرها مواطنان اثنان بالرصاص الحى، وآخران بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، ومنعت مركبات الإسعاف من دخول المخيم لنقل المصابين".

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