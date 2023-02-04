الصين: تحليق منطاد فى المجال الجوى الأمريكى كان لأسباب قاهرة

جاء ذلك فى بيان لمتحدث باسم الخارجية الصينية - أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم السبت - أوضح فيه أنه ونظرا للدخول غير المقصود للمنطاد الجوى غير المأهول، المجال الجوى الأمريكى بسبب قوة قاهرة، قام الجانب الصينى بالتحقق من الأمر وتواصل مع الجانب الأمريكى، مضيفا أنه منطاد جوى مدنى استخدم للبحوث وبشكل رئيسى لأغراض الأرصاد الجوية، ونتيجة لتأثره بالرياح الغربية وقدرته المحدودة على التوجيه الذاتى، انحرف بعيدا عن مساره المخطط.
وقال المتحدث " إن الحفاظ على التواصل والتنسيق على جميع المستويات، هو تفاهم عام مهم تم التوصل إليه بين الرئيس الصينى ونظيره الأمريكى خلال لقائهما فى بالى، مضيفا "أن أحد مهام الفرق الدبلوماسية من الجانبين تتمثل بإدارة العلاقات الثنائية بشكل مناسب، وخاصة إدارة بعض الأوضاع غير المتوقعة بطريقة هادئة وحكيمة".
وحول تأجيل زيارة وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن إلى الصين، قال: "إنه أمر يعود للولايات المتحدة فى إصدار إعلانها الأخير، ونحن نحترم ذلك".
وكان وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن قد أبلغ نظيره الصينى "وانج يى"، فى اتصال هاتفى، بتأجيل زيارته المرتقبة إلى الصين، فى ضوء الوجود الحالى لمنطاد استطلاع صينى على ارتفاعات عالية فى المجال الجوى للولايات المتحدة.
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