الاتحاد الروسى يدعو البرلمان الأوروبى للتنديد العلنى بحرق نسخ من القرآن

جدة - نرمين السيد - وقالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسى فالنتينا ماتفيينكو - حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم السبت - "إن أعضاء مجلس الشيوخ يطالبون أعضاء البرلمان الأوروبى بإدانة علنية لأعمال تدنيس وانتهاك القرآن فى السويد وهولندا، وكذا محاسبة المسئولين عن هذه الأفعال".

وأضافت ماتفيينكو، عبر قناتها على تطبيق "تليجرام"، "دعا أعضاء مجلس الشيوخ الروسى أعضاء البرلمان الأوروبى إلى الإدانة العلنية لأعمال المتطرفين باعتبارها تعبيرا عن التعصب الدينى، واتخاذ تدابير لحماية حرية الدين للمسلمين وممثلى الديانات الأخرى وتقديم المذنبين بهذه الاستفزازات إلى العدالة".

وتابعت قائلة "أنا أؤيد زملائى بالكامل وأعتبر أن تدنيس القرآن عمل همجى وكراهية للأجانب"، مشيرة إلى أن زملاءها أبدوا احتجاجًا على أعمال الإسلاموفوبيا الأخيرة فى السويد وهولندا خلال الاجتماع الأخير.

ولفتت إلى أن روسيا بلد فريد من نوعه، حيث يعيش الناس من مختلف الجنسيات والأديان فى سلام واحترام لبعضهم البعض على مر العصور، موضحة أن تدنيس القرآن لا يصدم المسلمين فقط، بل يصدم ممثلى جميع الديانات فى روسيا.