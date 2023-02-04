القاهرة الإخبارية.. حريق هائل فى أوهايو الأمريكية بعد خروج قطار عن القضبان

جدة - نرمين السيد - نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل، عن وسائل إعلام أمريكية محلية، خبرا يفيد بأن قطارًا خرج عن القضبان فى إيست بلاستين بولاية أوهايو الأمريكية، مساء أمس الجمعة.





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