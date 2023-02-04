صحيفة بريطانية: ألمانيا تقدم لأوكرانيا دبابات من حقبة الستينات بعد تجديدها

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب فيليب أولترمان فى مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن ألمانيا بصدد تقديم دبابات من طراز ليوبارد-1 بعد تجديدها لأوكرانيا فى إطار المساعدات العسكرية التى تقدمها الدول الغربية لأوكرانيا فى مسعى لتعزيز قدراتها العسكرية فى مواجهة الآلة العسكرية الروسية خلال الصراع المحتدم حاليا فى أوكرانيا.





وأوضح الكاتب أن ذلك الطراز من الدبابات الألمانية الصنع، والذى يعود تاريخ تصنيعه إلى حقبة الستينات من القرن الماضى، سوف تقدمه ألمانيا لأوكرانيا فى أقرب وقت ممكن بعد إتمام عملية تجديده، مشيرًا فى نفس الوقت إلى أن برلين كانت قد استغنت عن هذا الطراز من الدبابات وبدأت فى استخدام دبابات من طراز ليوبارد-2 المتطورة بدلا منه، والتى يعود تاريخ تصنيعها إلى عام 2003.

ويضيف الكاتب أن التقارير الصحفية التى نشرتها مجلة "ديرشبيجل" الألمانية تشير إلى أن ألمانيا سوف تقدم 29 دبابة من ذلك الطراز العتيق من الدبابات لأوكرانيا بعد إعادة تجديدها وإصلاحها بواسطة هيئتى تصنيع على أن يتم تسليم شحنة الدبابات فى أقرب وقت بعد انتهاء عمليات التجديد.

ويضيف الكاتب أن ألمانيا كانت قد أعلنت الأسبوع الماضى، بعد أسابيع طويلة من التردد، عن تقديم 14 دبابة من طراز ليوبارد-2 المتطورة لأوكرانيا كما أنها سوف تسمح للدول الأوروبية التى تمتك هذا الطراز من الدبابات بإعادة تصديرها لأوكرانيا نظرا لأهمية ذلك النوع من الأسلحة بالنسبة لأوكرانيا حتى تتمكن من إحراز مكاسب عسكرية فى مواجهة القوات الروسية.

ويتناول الكاتب فى هذا الصدد المساعدات العسكرية الألمانية لأوكرانيا حيث يتطرق إلى تقارير تشير إلى تأهب برلين لتقديم حزمة مساعدات إضافية لأوكرانيا بالتعاون مع السويد تشمل صواريخ دفاع جوى ومنصات إطلاق.

وفى هذا السياق، يضيف المقال أن نائب المستشار الألمانى ووزير الاقتصاد روبرت هابيك عقد مباحثات فى هذا الشأن مع وزير التجارة الخارجية السويدى جون فورسيل أول أمس الخميس خلال زيارة دولة للسويد، موضحا أن الحكومة السويدية الجديدة التى تولت الوزارة فى أكتوبر من العام الماضى مازالت تجرى مباحثات حول عدد الدبابات من طراز ليوبارد-2 التى يمكن أن تقدمها لكييف.

ويشير الكاتب إلى أن السويد كانت قد تقدمت بطلب انضمام لحلف شمال الأطلنطى فى أعقاب العملية العسكرية الخاصة التى شنتها روسيا فى أوكرانيا فى أواخر فبراير من العام الماضى، وهو الطلب الذى لم يتم اتخاذ قرار بشأنه من جانب الحلف حتى الآن.

ويقول الكاتب فى ختام المقال إن المساعدات الألمانية لأوكرانيا لم تقتصر على تقديم الدبابات فحسب، بل قامت برلين فى أكتوبر الماضى بتقديم منظومة دفاع جوى عالية التقنية لكييف، كما وافقت على إعادة تصدير ثلاث منظومات من ذلك الطراز من الأسلحة من جانب دول الأخرى.