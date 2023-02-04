البنتاجون يرصد منطادا صينيا ثانيا يحلق فوق أمريكا اللاتينية

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم "البنتاجون" بات رايدر - فى بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم - إن واشنطن على علم بتقارير تشير إلى تحليق منطاد يحلق فوق أمريكا اللاتينية، معتبرًا أن الأمر يتعلق بمنطاد تجسس، من دون أن يحدد موقعه بدقة.

وكان رايدر قد أكد - أمس - أن واشنطن تتبع منطادا للتجسس فوق أراضيها على ارتفاع أعلى بكثير من حركة الملاحة التجارية.. مضيفا أن المنطاد لا يمثل تهديدا عسكريا أو ماديا للأشخاص على الأرض.

ومن جانبه، أبلغ وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن نظيره الصينى وانج يى، فى مكالمة هاتفية بتأجيل زيارته المرتقبة إلى الصين، فى ضوء الوجود الحالى لمنطاد استطلاع صينى على ارتفاعات عالية فى المجال الجوى للولايات المتحدة.