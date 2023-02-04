دونيتسك: مقتل نحو 50 عسكريا أوكرانيا وتدمير آليات مصفحة غربية فى لوجانسك

جدة - نرمين السيد - وذكرت السلطات - وفقا لقناة "روسيا اليوم" - أن القوات الروسية تقترب من تطويق أوجليدار جنوب غربى المنطقة بعد قطع طرق الإمداد الرئيسية أمام الوحدات الأوكرانية. وأشارت إلى أن أسر عناصر من الوحدات الأوكرانية تلقت تدريبا من خبراء جورجيين وفرنسيين داخل مركز تدريب بمدينة الفوف غربى أوكرانيا. وفى المقابل.. قال مستشار مكتب رئيس أوكرانيا ميخائيل بودولاك - فى وقت سابق - "إن كييف كانت تدفع ثمنا باهظا للغاية من أجل الحفاظ على أرتيوموفسك "باخموت" الأوكرانية تحت سيطرتها"، رافضًا التصريح بعدد قتلى قواته فى باخموت.

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