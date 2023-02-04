هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر تضرب ديالى بالعراق

جدة - نرمين السيد - وذكرت الهيئة - فى بيان لها، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية - أنه تم تسجيل الهزة الأرضية صباح اليوم على بعد 14 كم شمال شرق خانقين من محافظة ديالى، مؤكدة أن المواطنين فى المحافظة قد شعروا بها. وطالبت الهيئة المواطنين بضرورة الالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالى.

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