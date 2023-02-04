مسؤول روسى ينتقد دعوات الغرب لإفريقيا بعدم التعاون مع موسكو

وأوضح أزوروف - فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت - أن مطالب الغرب لدول إفريقيا بعدم التعاون مع روسيا له تأثير عكسى، لأن محاولة الإملاء وفرض قواعدهم على دول أخرى، يتسبب فى رد فعل حاد من العديد من الدول الإفريقية، التى مثلها مثل روسيا، لديها سيادة وتدافع عنها.
وأضاف قائلا "أن محاولات الدول الغربية بالتسبب لروسيا بنوع من الأنشطة الخبيثة فى إفريقيا، تعتبر مفلسة".
وكان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف قال إن الولايات المتحدة وأوروبا تطالبان الدول الإفريقية بعدم التعاون مع روسيا وتسعيان لاستعادة الاستعمار الإفريقى.
يذكر أن مجلس النواب الأمريكى قد وافق فى أبريل العام الماضى، على قانون ضد "النشاط الروسى الخبيث فى إفريقيا"، حيث يشمل مشروع القانون فرض عقوبة من طرف الولايات المتحدة إزاء الدول الإفريقية لتعاونها مع روسيا فى بعض المجالات.
ومن المقرر عقد القمة الروسية - الإفريقية الثانية فى يوليو 2023 بسان بطرسبورج، أما القمة الأولى فقد انعقدت فى عام 2019 فى سوتشى بمشاركة رؤساء معظم الدول الإفريقية.
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