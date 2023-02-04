السفير الروسى لدى واشنطن: إمداد أمريكا لأوكرانيا بالأسلحة يعد تصعيدا متعمدا

جدة - نرمين السيد - وأضاف أنتونوف - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية - "واشنطن لا ترى حدودا فى السعى لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، ونقل أسلحة قوية بشكل متزايد إلى نظام كييف هو تصعيد متعمد للصراع من قبل الولايات المتحدة".

وتابع "الإدارة الأمريكية كرست كل شىء تقريبا فيما يخص أوكرانيا.. سلطتها الدولية الخاصة وأموال دافعى الضرائب الأمريكيين وأرواح الجنود الأوكرانيين، وبهذا المعدل يمكن للولايات المتحدة أن تصل إلى الجنون المطلق، مثل إعطاء الطائرات المقاتلة لأوكرانيا".

وأوضح السفير الروسى، قائلاً: "تحرض واشنطن، بحكم الأمر الواقع، أتباعها على مهاجمة المناطق الروسية.. بالنسبة لنا، لا يوجد فرق عندما نتحدث عن هجوم محتمل من قبل كييف على منطقتى زابوروجيا أو بريانسك أو شبه جزيرة القرم أو منطقة سمولينسك.. جميع الأراضى التى أصبحت جزءا من روسيا بإرادة سكانها هى وطننا وسوف ندافع عنها بكل قوتنا".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكة "البنتاجون" أعلنت أمس الجمعة، عن المزيد من المساعدات الأمنية لأوكرانيا، وستشمل الحزمة الجديدة التى تبلغ قيمتها 2.175 مليار دولار القنابل ذات القطر الصغير المطلقة من الأرض، وهو سلاح يبلغ مداه حوالى 150 كيلومترا.

ووفقا لتقديرات "البنتاجون"، أنفقت الولايات المتحدة أكثر من 29.3 مليار دولار على المساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة فى فبراير من العام الماضى.