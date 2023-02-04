دبلوماسى أمريكى يطالب بتزويد أوكرانيا بمدفعية طويلة المدى وطائرات «إف -16»

جدة - نرمين السيد - قال السفير الأمريكى السابق لدى أوكرانيا جون هيربست، إنه يتحتم على الإدارة الأمريكية تزويد الجيش الأوكرانى بمدفعية طويلة المدى وطائرات مقاتلة من طراز "إف-16"، من أجل تعزيز قدراته العسكرية والتحضير لهجوم مضاد ناجح من قبل القوات الأوكرانية.





وأضاف هيربست، الذى يعمل حاليًا كمدير أول فى مركز "أوراسيا" التابع للمجلس الأطلسى - فى تصريح خاص لوكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "أعتقد أن أهم شىء هو إعطاء أوكرانيا مدفعية بعيدة المدى وطائرات إف-16".

وتابع قائلا "أنه بفضل قدرات إطلاق النيران بعيدة المدى، يمكن للأوكرانيين أن يوقفوا على الفور الحمام الدموى حول إقليمى سوليدار وباخموت، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للطائرات ضمان تنفيذ هجوم مضاد ناجح من قبل القوات المسلحة الأوكرانية أو منع أى هجوم روسى متوقع بسهولة أكبر".

وأشار الدبلوماسى الأمريكى إلى أنه نظرًا للوقت اللازم للتدريب على طائرات "إف -16"، فمن الضرورى البدء فى تدريب الطيارين الأوكرانيين على الفور. وقال "أعتقد أن الإدارة الأمريكية إذا فهمت الحاجة إلى مصلحة الولايات المتحدة فى مساعدة أوكرانيا على هزيمة بوتين بسرعة، فإنها ستفعل ذلك".