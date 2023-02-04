الولايات المتحدة تخصص مساعدات عسكرية جديدة بـ 2.2 مليار دولار لدعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن، فى بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، إن حزم المساعدات الجديدة تتضمن قدرات دفاع جوى مهمة ومضادة للطائرات بدون طيار لمساعدة أوكرانيا فى الدفاع عن شعبها، بالإضافة إلى مركبات مشاة مدرعة والمزيد من المعدات التى تستخدمها أوكرانيا بفعالية كبيرة، بما فى ذلك صواريخ جافلين المضادة للدبابات وذخيرة المدفعية وصواريخ تقليدية وغيرها طويلة المدى لراجمة هيمارس المقدمة من الولايات المتحدة.
وأضاف: "بناءً على تفويض السلطة من الرئيس الأمريكى جو بايدن، أفوض اليوم سحبنا الحادى والثلاثين للأسلحة والمعدات الأمريكية لأوكرانيا منذ أغسطس2021 بقيمة 425 مليون دولار".
وأشار بلينكن إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، ستخصص وزارة الدفاع الأمريكية 1.75 مليار دولار أخرى لدعم أوكرانيا فى إطار مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية للمساعدة فى تعزيز الجيش الأوكراني.
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