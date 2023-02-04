العالم اليوم - إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بأريحا

انتم الان تتابعون خبر إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بأريحا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 4 فبراير 2023 09:22 صباحاً - أصيب 4 فلسطينيين على الأقل، صباح السبت، إثر مواجهات اندلعت مع اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيما للاجئين في أريحا شرقي الضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن القوات الإسرائيلية اقتحمت مخيم عقبة جبر في أريحا، وحاصرت منزلا هناك، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة، ووصلت حد إطلاق قذائف صاروخية على المنزل.

وبدأت جرافات تابعة للجيش في أعمال تجريف بمحيط المنزل المستهدف، الذي يعتقد أنه يعود لمنفذ هجوم وقع قبل أيام في محيط أريحا.

وأظهرت لقطات مصورة اعتقال الجنود الإسرائيليين اثنين في المخيم، لم تتضح هويتهما على الفور.

وتفرض القوات الإسرائيلية منذ عدة أيام قيودا مشددة على مداخل مدينة أريحا، بحثا عمن تقول إنه منفذ هجوم على مطعم للمستوطنين قرب المدينة.

ولم تقع إصابات أثناء عملية إطلاق النار التي جرت في يناير الماضي إصابات، نظرا لأن سلاح المهاجم تعطل قبل أن يلوذ بالفرار.

وتشهد الضفة الغربية والقدس توترا شديدا منذ نحو عام، بلغ ذروته قبل نحو أسبوعين، مع شن إسرائيل هجوما في جنين قتلت فيه 9 فلسطينيين،

وبعد ذلك الهجوم بيوم أطلق فلسطيني الرصاص على مستوطنين فقتل 7 منهم في القدس، في أعنف مواجهات بين الطرفين منذ عقدين.