لافروف: نبحث مع جامعة الدول العربية استعدادات المنتدى الوزارى العربى الروسى

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أن روسيا وجامعة الدول العربية تبحثان الاستعدادات اللازمة للاجتماع المقبل لمنتدى التعاون الوزارى العربى الروسى، المقرر عقده هذا العام.





وقال لافروف- فى تصريحات، أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- "نعتزم تعزيز التفاعل المشترك فى سياق توطيد الحوار الاستراتيجى بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي، وكذلك بين روسيا وجامعة الدول العربية". وأضاف كبير الدبلوماسيين الروس، خلال اجتماع للجنة حزب روسيا الموحدة بشأن قضايا التعاون والدعم الدوليين، "أن هناك منتدى وزاريا بيننا وبين جامعة الدول العربية، ونناقش الآن استعدادات الاجتماع المقبل الذى من المقرر عقده هذا العام".

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