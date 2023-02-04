العالم اليوم - باريس وروما تقدّمان لكييف منظومة دفاع متطورة من طراز مامبا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 4 فبراير 2023 04:20 صباحاً - أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية أنّ باريس وروما ستقدّمان لكييف في الربيع منظومة دفاع أرض-جو متوسّطة المدى من نوع "مامبا" لمساعدة أوكرانيا "في حماية نفسها من الهجمات الروسية التي تستهدفها بطائرات مسيّرة وصواريخ وطائرات".

وقالت الوزارة في بيان إنّ "توفير هذه المنظومة يلبّي الحاجة الملحّة التي عبّر عنها وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف لنظيريه الفرنسي والإيطالي، لحماية السكّان المدنيين والبنى التحتية من الهجمات الجوية الروسية".

وأوضح البيان أنّ وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو أجرى الجمعة محادثة هاتفية مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو لوضع اللمسات الأخيرة على هذه الهبة العسكرية التي كانت مدار بحث خلال الأسابيع الماضية.

وفي بيانها قالت الوزارة إنّ "الوزيرين أنهيا المباحثات الفنيّة (...) المتعلّقة بتسليم أوكرانيا في ربيع 2023 نظام الدفاع الجوي سامب/تي - مامبا. هذه أول منظومة أوروبية بعيدة المدى مضادّة للصواريخ، تصميمها فرنسي-إيطالي مشترك". ويأتي الإعلان عن هذه الهبة بعد أن زار ريزنيكوف باريس هذا الأسبوع. ومنظومة الصواريخ مصممة لاعتراض وتدمير مجموعة واسعة من التهديدات الجوية، مثل صواريخ كروز المضادة للسفن أسرع من الصوت على علو منخفض جدا والطيران السريع، والطائرات أو الصواريخ عالية الأداء.

ومامبا منظومة رديفة لنظام باتريوت الأميركي نشرت في رومانيا لحماية ميناء كونستانتا الاستراتيجي على البحر الأسود. ومنذ أشهر تطالب كييف بتعزيز دفاعاتها البرّية ضدّ الهجمات الجوية، ولا سيّما بعدما استهدفت القوات الروسية بواسطة - ما قيل إنها- مسيّرات إيرانية الكثير من البنى التحتية الأساسية في أوكرانيا.

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