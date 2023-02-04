العالم اليوم - رونالدو يغرد بعد أول أهدافه مع النصر: مباراة صعبة للغاية!

انتم الان تتابعون خبر رونالدو يغرد بعد أول أهدافه مع النصر: مباراة صعبة للغاية! من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 4 فبراير 2023 02:18 صباحاً - أعرب لاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو عن سعادته بتسجيل أول أهدافه في إطار الدوري السعودي بعد غياب عن التهديف لثلاث مباريات له مع النادي.

وفي تغريدة له على حسابه على تويتر قال رونالدو: "سعيد بتسجيل هدفي الأول في الدوري السعودي وبجهود كبيرة من قبل الفريق بأكمله لتحقيق تعادل مهم في مباراة صعبة للغاية!"

وجاء الهدف الأول لرونالدو من ضربة جزاء أمام نادي الفتح ليدرك التعادل في الوقت القاتل بهدفين.