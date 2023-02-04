العالم اليوم - بلينكن: تحليق منطاد الصين بالأجواء الأميركية "عمل غير مسؤول"

انتم الان تتابعون خبر بلينكن: تحليق منطاد الصين بالأجواء الأميركية "عمل غير مسؤول" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 4 فبراير 2023 12:22 صباحاً - أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن نظيره الصيني وانغ يي أنّ تحليق منطاد مراقبة صيني فوق الولايات المتّحدة هو "عمل غير مسؤول"، وذلك في معرض شرحه أسباب إرجائه زيارة لبكين كان يعتزم القيام بها بعد يومين، بحسب ما أعلنت واشنطن.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إنّه خلال اتّصال هاتفي مع نظيره الصيني، قال بلينكن إنّه "أخذ علماً بمشاعر الأسف التي أعربت عنها الصين، لكنّه أشار إلى أنّ هذا عمل غير مسؤول وانتهاك واضح لسيادة الولايات المتّحدة وللقانون الدولي يقوّض الغرض من الرحلة" التي كان مقرّراً القيام بها الأحد والإثنين.

كذلك، أوضح وزير الخارجية الأميركي لنظيره الصيني أنه بسبب ما حصل، "لن يكون ملائما التوجه إلى بكين راهنا"، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة تأمل بـ"إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة" مع بكين، وأنه قد يتمكن من زيارة بكين مجددا "حين تسنح الظروف".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن مسؤول أميركي إرجاء زيارة بلينكن للصين، وذلك بعد رصد المنطاد المذكور في الأجواء الأميركية.

وأبدت بكين "أسفها" لهذا العمل "غير المتعمد"، متحدثة عن "منطاد مدني يستخدم لغايات بحثية تتصل خصوصا بالمناخ".