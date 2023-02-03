متحدث «البنتاجون»: دخول المنطاد الصينى للأجواء الأمريكية أمر غير مقبول

وأضاف "رايدر"، خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المنطاد هو منطاد مراقبة وقد انتهك المجال الجوى الأمريكى وهو أمر غير مقبول، مشيرًا إلى أن القيادة الجوية تراقب المنطاد عن كثب.
وتابع المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أن بلاده تدرس كل الاحتمالات المتعلقة بإمكانية استخدام هذا المنطاد، موضحًا أنها تدرس خيارات التعامل مع المنطاد الصينى.
وأضاف: "لا نستطيع حاليًا إسقاط المنطاد نظرًا لكبر حجمة والأضرار التى سيتسبب بها".
وتم رصد المنطاد وهو يحلق فوق ولاية مونتانا الأمريكية، وذلك قبل أيام من زيارة وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكين للصين.
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