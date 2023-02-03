رئيس نظارات البجا لـ«القاهرة الإخبارية»: مصر هدفها وحدة السودان واستقرارها

وأضاف "ترك" فى حديثه مع الإعلامى أحمد أبوزيد بقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أنَّ مصر هدفها وحدة السودان واستقرارها.
وأوضح: "كنا نتمنى وجود باقى الأطراف المختلفين معهم، بشأن الاتفاق الإطارى موجودين وأن يكونوا جزء من الورشة، مؤكدًا أن مصر استضافت الورشة دون تدخل".
وانطلقت فى القاهرة، أمس، أعمال ورشة عمل سياسية شارك فيها أطراف سياسية سودانية برعاية الحكومة المصرية، بهدف إيجاد توافق وتسريع التسوية السياسية الحالية.
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