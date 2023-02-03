جدة - نرمين السيد - وأضاف "حرب" فى مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية جمانة هاشم، اليوم الجمعة، أنَّ بريطانيا تمر بأزمات اقتصادية طاحنة ولم تعد أموال الضرائب كافية لتمويل المحطة الإذاعية.
وذكر الباحث السياسى، أنَّنا فى عصر الستينيات والسبعينيات لم تكن موجودة إذاعات كبيرة فى المنطقة العربية وهنا لعبت الـ BBC دورًا لدى الجمهور، لكننا اليوم نعيش الآن أمام فضاء مفتوح فاكنشف أداء الإذاعة وتوجهاتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باحث سياسى لـ«القاهرة الإخبارية»: الفضاء المفتوح كشف توجهات BBC على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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