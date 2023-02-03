باحث سياسى لـ«القاهرة الإخبارية»: الفضاء المفتوح كشف توجهات BBC

جدة - نرمين السيد - وأضاف "حرب" فى مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية جمانة هاشم، اليوم الجمعة، أنَّ بريطانيا تمر بأزمات اقتصادية طاحنة ولم تعد أموال الضرائب كافية لتمويل المحطة الإذاعية.

وذكر الباحث السياسى، أنَّنا فى عصر الستينيات والسبعينيات لم تكن موجودة إذاعات كبيرة فى المنطقة العربية وهنا لعبت الـ BBC دورًا لدى الجمهور، لكننا اليوم نعيش الآن أمام فضاء مفتوح فاكنشف أداء الإذاعة وتوجهاتها.