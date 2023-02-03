«القاهرة الإخبارية» تتساءل عن أسباب تأخر حلفاء أوكرانيا فى تقديم الدعم لها؟

جدة - نرمين السيد - علقت الإعلامية جمانة هاشم، على تأخر حلفاء أوكرانيا فى تقديم الدعم العسكرى لكييف خلال الحرب الروسية الأوكرانية، قائلة: "إن الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، رفضتا تزويد كييف بطائرات مقاتلة من طراز "F16"، بينما تعهدتا مع غيرهما من دول حلف "الناتو" بتزويد أوكرانيا بدبابات قتالية حديثة".





وتساءلت "هاشم" فى برنامج "10 داونينج ستريت" والمُذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية": "ما الذى يمنع حلفاء أوكرانيا من أن يخطوا الخطوة الناقصة؟ ولماذا يتأخرون فى تقديم الدعم؟ فهل الخشية من التورط المباشر فى الحرب هى السبب الوحيد؟، مضيفة: "الانتصارات أنواع، منها ما هو أسوأ من الهزيمة، والهزائم أنواع أيضًا، ومنها ما هو أفضل من انتصار مزيف". وتابعت بأن: "روسيا وأوكرانيا تقفان فى الوسط بين هذا وذاك، حلفاء أوكرانيا لا يريدون فرض الهزيمة على روسيا بالقوة، يريدون لها أن تستوعب أنها لن تحقق نصرًا، لهذا السبب فإنهم يتريثون فى تقديم الأسلحة المتطورة لكييف"، مشيرة إلى أن الدبابات نفسها لم تصل بعد مرور عام كامل على الحرب.

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