العالم اليوم - الوداد والهلال.. مواجهة عربية محمومة في مونديال الأندية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 فبراير 2023 08:12 مساءً - يستضيف ملعب مولاي عبد الله في مدينة الرباط بالمغرب مواجهة عربية من العيار الثقيل في مونديال الأندية، يوم السبت، بين الوداد صاحب الأرض والجمهور ضد الهلال السعودي في ربع النهائي.

البطولة انطلقت يوم 1 فبراير الجاري بمواجهة الأهلي المصري وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، في لقاء شهد تفوق الفريق العربي بثلاثية نظيفة، لتكون القمة العربية بين الهلال والوداد هي ثاني مواجهات البطولة. روح مغربية قال التونسي، مهدي النفطي، المدير الفني للوداد إن فريقه يجب أن يتسلح بالروح المغربية في مونديال الأندية بداية من مواجهة الهلال، لمحاكاة إنجاز منتخب أسود الأطلس في كأس العالم 2022 للمنتخبات.

النفطي أكد أن فريقه قام بدراسة الهلال جيدا عن طريق مشاهدة الكثير من مباريات الفريق، مشددا على أن فريقه يجب أن يتحلى بالتركيز اللازم.

مدرب الوداد اعترف بمعاناة فريقه على المستوى الهجومي قبل مواجهة الهلال، بسبب عدم التوفيق الذي يلازم الفريق والإصابات.

الفائز بالمواجهة المغربية السعودية سيلعب ضد فلامنغو البرازيلي، في نصف نهائي المونديال، بحثا عن ميدالية عربية جديدة في البطولة. ثقة سعودية غلبت الثقة على تصريحات الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لنادي الهلال قبل صدام الوداد، حيث أكد عدم شعور فريقه بأي قلق من مواجهة صاحب الأرض والجمهور.

دياز قال في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "سافرنا إلى المغرب مبكرا لنشعر بارتياح قبل المباراة ونستعد بعيدا عن الإرهاق الذي يلازمنا بالفعل بسبب ضغط المباريات".

وأضاف المدرب الأرجنتيني: "نثق في ظهور الفريق بشكل جيد أمام الوداد، لا نشعر بأي قلق من المنافس، نعرف أن اللعب بين جمهورك وعلى أرضك ميزة، لكننا لدينا الخبرة الكافية للتعامل مع مثل هذه المواقف".

من جانبه قال عبد الله المعيوف حارس الهلال قبل المباراة: "الجمهور المغربي لن يشكل أي ضغط علينا، هدفنا الاستمتاع باللقاء والفوز".

المعيوف قال إن فريقه يستهدف تقديم صورة طيبة عن الهلال في مونديال الأندية تليق باسم بطل آسيا.

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