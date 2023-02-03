جدة - نرمين السيد - وأضاف "عبدالرازق" فى مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية جمانة هاشم، اليوم الجمعة، أنَّه فى وقت سابق كان يُشار بأن الإذاعة البريطانية "BBC" واجهة للسياسة البريطانية الخارجية وتمثل القوى الناعمة لها، وكانت تستفيد من وجودها خصوصًا فى منطقة الشرق الأوسط.
وذكر الباحث فى العلاقات الدولية أنَّ هناك أسباب غير معلنة وراء غلق المحطة وأكبر من إدارة الإذاعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باحث سياسى لـ«القاهرة الإخبارية»: BBC خسرت السباق فى عصر الرقمنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.