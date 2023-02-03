باحث سياسى لـ«القاهرة الإخبارية»: BBC خسرت السباق فى عصر الرقمنة

جدة - نرمين السيد - وأضاف "عبدالرازق" فى مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية جمانة هاشم، اليوم الجمعة، أنَّه فى وقت سابق كان يُشار بأن الإذاعة البريطانية "BBC" واجهة للسياسة البريطانية الخارجية وتمثل القوى الناعمة لها، وكانت تستفيد من وجودها خصوصًا فى منطقة الشرق الأوسط.

وذكر الباحث فى العلاقات الدولية أنَّ هناك أسباب غير معلنة وراء غلق المحطة وأكبر من إدارة الإذاعة.