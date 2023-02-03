توقف بث «بى بى سى» العربية.. جمانة هاشم تتساءل: ماذا يعنى نهاية «هنا لندن»؟

جدة - نرمين السيد - وقالت "هاشم" فى مقدمة برنامجها: "أعلنت إذاعة بى بى سى العربية توقفها عن البث، الأثير صار أنقى بعد أن سقط الغبار على الغبار، غبار الإعلام على غبار الاستعمار التى كانت هنا لندن تنطق باسمه، ذهبا معًا إلى مثواهما الأخير، يبكى أحدهما على ما فات من إرث الآخر".

وتابعت: "ماذا كانت تلك الإذاعة تمثل؟ وماذا تعنى نهايتها بمنطق التحولات التاريخية فى المنطقة والعالم؟ وهل كانت وفاتها بمثابة إعلان جديد عن نهاية الاستعمار بنهاية واحد من آخر أصواته، هنا لندن ذهبت إلى القبر لتطوى تاريخًا إذاعيًا وسياسيًا تلبسته الإداعاءات ولكن تلبسته أيضًا الانحيازات المكشوفة للسياسة الاستعمارية البريطانية فى العالم العربى".

وأضافت: "قلما لفت الانتباه أن هذه الإذاعة كانت تمول من وزارة الخارجية البريطانية، وعلى امتداد 85 عاما ظلت تحيطها هالة الحياد والموضوعية، ولكن قلما لفت الانتباه أن الاستعمار البريطانى لم يكن لا موضوعيًا ولا محايدًا، القاعدة التى تعلمها بعض الآخرين هى أن تأتى برأيين لتبدو محايدًا، قبل أن تقوم بتسخيف أحدهما أو تقلل من شأنه أو تجعل دفاعاته واهية".