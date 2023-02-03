شارل ميشال: أوكرانيا جزء لا يتجزأ من الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال كلمته بقمة الاتحاد الأوروبى فى كييف، اليوم الجمعة، والتى نقلتها «القاهرة الإخبارية»، أن مستقبل أوكرانيا داخل الاتحاد الأوروبى، وهو خيار من أجل الحرية والديمقراطية، وأن أوكرانيا جزء لا يتجزأ من الاتحاد الأوروبى، مؤكدًا أن الرئيس الأوكرانى "زيلينسكى"، يُمثل رمزًا للشعب الأوكرانى وأن الدعم الأوروبى سيستمر للنهاية.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبى قدم دعمًا لأوكرانيا يُقدر بأكثر من 60 مليار يورو؛ لمساعدة الشعب على مواجهة آثار الغزو الروسى.

وتابع أن الاتحاد قدم أيضًا مساعدات تقدر بـ 12 مليار يورو؛ دعمًا عسكريًا وتدريبيًا للجيش الأوكرانى، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبى يشكر كل الدول التى قامت بالدعم المادى والمعنوى للشعب الأوكرانى، مُشيرًا إلى أن هذا يُعد رمزًا للتضامن الأوروبى.

وأكد "ميشال" أن أوروبا مستمرة فى الضغط على روسيا حتى تضع حدًا لهذه الحرب، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبى قام بفرض 9 حزم من العقوبات على روسيا وسيقوم بأكثر من ذلك، وأن هناك حزمة عاشرة بهدف استهداف الاقتصاد الروسى حتى لا يكون لديها تكنولوجيات متطورة.

ويرى رئيس المجلس الأوروبى أن روسيا مسؤولة عن الجرائم المرتكبة على الأراضى الأوكرانية، وعليها دفع التعويضات اللازمة لإعادة بناء أوكرانيا واحترام سيادتها مستقبلًا.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبى يعمل على إعداد مشروع للسلام فى أوكرانيا، مكون من 10 نقاط، مؤكدًا على مساعدة الاتحاد الأوروبى لأوكرانيا فى مكافحة الفساد حتى يستطيع الشعب الأوكرانى الاستفادة من كل حزم الدعم المرسلة للبلاد.