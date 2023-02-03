«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن زيارات غربية لدعم الحلفاء فى شرق آسيا

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: "زيارات متتالية من الغرب للحلفاء فى شرق آسيا، تبدأ من زيارة الأمين العام لحلف شمال الأطلسى الناتو إلى كوريا الجنوبية واليابان، اللتان كانتا حاضرتين عبر قادتهما لقمة الحلف فى نهاية يونيو الماضى، ثم زيارة لوزير الدفاع الأمريكى إلى سول التقى خلالها بالرئيس الكورى الجنوبى ووزير الدفاع".

وأضاف: "الزيارة الأولى كان عنوانها الرئيسى الحرب فى أوكرانيا، إضافة إلى المواجهة مع الصين وكوريا الشمالية، أما الثانية كانت الالتزام بالردع الموسع ضد كوريا الشمالية مع التوسع فى التدريبات المشتركة بين سول وواشنطن، والتى ستشمل تدريبات المحاكاة على سيناريو الهجمات النووية لكوريا الشمالية، من أجل تعزيز التخطيط المشترك وتبادل المعلومات".

وتابع: "هذه الزيارة تأتى بعد جدل حول ما إذا كان ينبغى على كوريا الجنوبية تطوير أسلحتها النووية؛ أو مطالبة الولايات المتحدة بإعادة نشر أسلحتها النووية التكتيكية فى شبه الجزيرة الكورية، لا سيما بعد دعوة الزعيم الكورى الشمالى نهاية العام الماضى لزيادة الترسانة النووية لبلاده بصورة هائلة".