مراسل القاهرة الإخبارية من بروكسل يوضح أهداف القمة الأوروبية بكييف

جدة - نرمين السيد - قال سلامة عطا الله، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بروكسل، إنَّ الموضوع الأساسى للقمة الأوكرانية الأوروبية، هو انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبى، والرئيس زيلينسكى لخص الهدف من القمة فى جملة واحدة قائلًا: "إن تسريع انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبى يعطى الإلهام إلى الأوكرانيين والدافع لمواصلة القتال، وأن كييف لا تدافع فقط عن نفسها، وإنما عن أوروبا ومستقبلها".





وأضاف "عطا الله" فى رسالة على الهواء، الجمعة، أن الأوكرانيين لديهم الأمل بأن ينضموا إلى الاتحاد الأوروبى خلال العامين القادمين وهذا طموح كبير، لأن أوكرانيا تم وضعها كمرشح لعضوية الاتحاد الأوروبى فقط، وذلك كان قبل أشهر، ولم تبدأ فعليا مفاوضات الانضمام. وأوضح أن أوكرانيا الآن فى طريق للالتزام بالوصايا السبع التى قدمها الاتحاد الأوروبى لكى تكون جاهزة للانضمام للتكتل الموحد، ومن ضمنها مكافحة الفساد ومواءمة العمل المدنى الأوكرانى مع الأوروبى، والكثير من النقاط والشروط الأساسية لكى تكون داخل العائلة الأوروبية. وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن هناك خلافات بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى على الجدول الزمنى لانضمام أوكرانيا، لذلك الاتحاد يدير توقعات أوكرانيا حول مستقبلها داخل التكتل الموحد كى لا يخسر آخرين، لأنه قدم وعودا كثيرة إلى دول أخرى، لكى تكون عضوة مستقبلية فى التكتل منذ عقود.

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