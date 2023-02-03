قاديروف: القوات الشيشانية الخاصة استعادت معقلا استراتيجيا فى دونيتسك

جدة - نرمين السيد - وقال قاديروف عبر قناته على تطبيق "تليجرام"، بحسب وسائل إعلام روسية اليوم الجمعة: "يواصل المقاتلون الشجعان من القوات الخاصة الشيشانية "أخمات"، إلى جانب اللواء الثانى من الفيلق الثانى لقوات الشرطة الشعبية فى لوجانسك، عمليات هجومية ناجحة فى المنطقة العسكرية الخاصة".
وأضاف:"بعد سلسلة من الهجمات الفعالة على العدو تمكن هؤلاء المقاتلون من استعادة معقل مهم استراتيجيا بالقرب من منطقة فيسيلوى بدونيتسك"، مؤكدا أن هذه القوات تعتزم مواصلة تقدمهم الناجح، كونهم فى وضع أفضل من الخصم.
وتابع قاديروف:" نحن نقوم بتزويدهم بكل ما هو ضرورى فى ظل المكاسب العديدة التى حصلوا عليها بعد استعادة المعقل الاستراتيجى".
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