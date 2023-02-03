العالم اليوم - الإمارات والجزائر تبحثان التعاون في مجال الصناعات الدفاعية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 فبراير 2023 06:16 مساءً - أختتمت الخميس في الجزائر العاصمة، أعمال اللجنة الإماراتية - الجزائرية المشتركة الحادية عشرة، بحسب وكالة الأنباء "وام".

وترأس وفد وزارة الدفاع اللواء الركن، الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري، الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية الذي التقى خلال زيارته الرسمية للجزائر، قائد الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة.

تباحث الجانبان خلال اللقاء حول سبل تعزيز العلاقات الدفاعية والعسكرية بين البلدين الشقيقين وأكدا أهمية تعزيز التعاون ورفع مستوى تبادل المعلومات والخبرات بين وزارتي الدفاع.

وتطرقا إلى بحث فرص جديدة لتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات والجزائر، في مختلف المجالات لاسيما في مجال الصناعات الدفاعية.

وتبادل الطرفان أيضا وجهات النظر بشأن إمكانية إقامة مشاريع مشتركة بين الشركات الإماراتية والشركات الجزائرية للصناعات الدفاعية.