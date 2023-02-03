المتحدث باسم الاتحاد الأوروبى: دول أوروبا تبذل جهودًا ضخمة لضبط حدودها

جدة - نرمين السيد - وخلال تصريحاته على هامش القمة الأوروبية الأوكرانية، أشار ستانو إلى أن هناك تنسيق أوروبى لوقف تدفق المهاجرين إلى دول الاتحاد.
وأضاف، أن أوكرانيا حصلت على مساعدات غير مسبوقة من أوروبا.
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