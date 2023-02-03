العالم اليوم - "&e" تقود سوق أبوظبي للارتفاع.. ومكاسب أسبوعية بسوق دبي

انتم الان تتابعون خبر "&e" تقود سوق أبوظبي للارتفاع.. ومكاسب أسبوعية بسوق دبي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 فبراير 2023 05:18 مساءً - أغلقت بورصتا الإمارات على ارتفاع، الجمعة، مع تلقي مؤشر أبوظبي الرئيسي دفعة من صعود سهم مجموعة الإمارات للاتصالات، "اتصالات والمزيد"، بعد أن زادت الشركة حصتها في مجموعة فودافون ومقرها بريطانيا.

تحركات الأسهم

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي المالي بنسبة 0.8 بالمئة للجلسة الخامسة على التوالي مدعوما بارتفاع 3.4 بالمئة في مجموعة الإمارات للاتصالات "اتصالات والمزيد"، كما ارتفع أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، باثنين بالمئة.

وزادت اتصالات والمزيد، أكبر مشغل للاتصالات في الإمارات، حصتها في مجموعة فودافون إلى 13 بالمئة.

وصعد سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية 3.1 بالمئة ليصل إلى قرب أعلى مستوى في 20 عاما بعد يوم من إعلان الشركة زيادة 30 بالمئة في الأرباح السنوية الصافية إلى 1.30 مليار درهم (353.9 مليون دولار).

وسجل مؤشر أبوظبي الرئيسي زيادة في الأسبوع بنسبة 2 بالمئة، بينما أنهى مؤشر سوق دبي المالي الأسبوع على مرتفعا 1.6 بالمئة وفقا لبيانات رفينيتيف.

وصعد مؤشر دبي في ختام تعاملات اليوم 0.5 بالمئة مدعوما بأداء قوي في قطاعي الشركات المالية والصناعية.

وحقق سهم بنك المشرق، الذي ساعد مؤشر دبي على مواصلة المكاسب وسط تداولات متقلبة، زيادة 15 بالمئة في أعلى ارتفاع بالنسبة المئوية منذ أواخر سبتمبر بعد أن تم اختياره من بين بنوك أخرى لترتيب إصدار صكوك مستدامة مقومة بالدولار لصالح بنك دبي الإسلامي في إطار برنامج إصدارات بقيمة 7.5 ميار دولار.

لكن سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" تراجع 3.5 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة استقالة رئيسها التنفيذي فاهم الشحي.