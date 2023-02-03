«إكسترا نيوز»: القمة الأوروبية الأوكرانية تبحث مساعدة كييف وعقوبات ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وذكر تقرير "إكسترا نيوز" الإخبارية، أنه من خلال القمة الأوروبية الأوكرانية، سيبحث الاتحاد الأوروبى إرسال مزيد من الأسلحة والأموال لكييف، وزيادة طرح المنتجات الأوكرانية بأسواق الاتحاد الأوروبى.
ومن المقرر أن تناقش القمة مسألة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبى، والإعلان عن عقوبات جديدة ضد روسيا.
كما أشار التقرير إلى أنه سيتم الإعلان عن منح عسكرية وتوريد أسلحة وتدريب جنود، بالإضافة إلى مساعدة كييف على تلبية احتياجاتها من الطاقة.
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