«القاهرة الإخبارية»: مصر تشارك فى لقاء خماسى بباريس لحل الأزمة اللبنانية

وقال أحمد سنجاب، خلال مراسلته اليوميه ببرنامج "صباح جديد"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، إن اللبنانيين استقبلوا هذا اللقاء الخماسى بترحاب كبير، لاسيما وأنه جاء بعد طول انتظار.
وأضاف، أنه من المقرر أن يقام اللقاء يوم الإثنين المقبل، فى العاصمة الفرنسية باريس، بحضور ومشاركة مصر والسعودية وقطر وأمريكا، إضافة إلى فرنسا، فى اللقاء الذى يهدف فى المقام الأول لحل أزمة الانسداد السياسى، وذلك بالتوازى مع المساعدات ودعم الدولة اللبنانية.
وتابع، أن فرنسا تطالب لبنان بوضح، بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة ضمن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، وأن يسير الاتفاق وفقا لما هو مقررا له فى أبريل الماضى.
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