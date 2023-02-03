العالم اليوم - اقتصاد أميركا يضيف 517 ألف وظيفة جديدة.. أكثر من ضعف المتوقع

انتم الان تتابعون خبر اقتصاد أميركا يضيف 517 ألف وظيفة جديدة.. أكثر من ضعف المتوقع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 فبراير 2023 04:20 مساءً - في زيادة ضخمة وغير متوقعة، أضاف الاقتصاد الأميركي وظائف جديدة في شهر يناير الماضي تتفوق كثيرا على التوقعات، وذلك بعد أيام من قرار الفيدرالي الأميركي بزيادة معدلات الفائدة بأكبر اقتصاد في العالم.

وبحسب بيانات وزارة العمل الأميركية، الجمعة، فإن عدد الوظائف الجديدة في القطاع الخاص قد ارتفع في يناير بمقدار 517 ألف وظيفة، بزيادة كبيرة عن التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع قدره 188 ألف وظيفة فقط.

كما عدلت بيانات وزارة العمل عدد الوظائف التي أضافها القطاع الخاص للاقتصاد الأميركي في ديسمبر بالرفع، لتصبح 260 ألف وظيفة، مقابل تقدير سابق بواقع 223 ألف وظيفة.

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة العمل الأميركية أن معدل البطالة في أكبر اقتصاد في العالم قد تراجع إلى 3.4 بالمئة في يناير، مقابل توقعات بأن تبقى النسبة دون تغيير عند 3.5 بالمئة.

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد رفع معدلات الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.5 و4.75 بالمئة، وذلك في أول اجتماعاته خلال 2023، في خطوة اتفقت مع التوقعات.

وواصل الفيدرالي الأميركي تعهده بمواجهة التضخم عن طريق "الزيادات المستمرة" في تكاليف الاقتراض.

وقال البنك المركزي الأميركي في بيان إن "التضخم تراجع إلى حد ما لكنه لا يزال مرتفعا".

قرار الفيدرالي الأميركي، بإبطاء وتيرة رفع الفائدة، اليوم، جاء تلبية لأمنيات المستثمرين، وذلك بعد سلسلة من الزيادات الكبيرة في الفائدة خلال العام الماضي للسيطرة على التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ 40 عاما.