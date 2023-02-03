جدة - نرمين السيد - نفت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الجمعة، ما تردد بشأن عرض أمريكا 20% من أراضى أوكرانيا مقابل السلام، مؤكدة أنه "غير صحيح"، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وكان السكرتير الصحفى للرئيس الروسى دميترى بيسكوف، قد أكد أمس الخميس، أن روسيا ستستخدم إمكاناتها وقدراتها على أكمل وجه، للرد على قيام الغرب بتسليح أوكرانيا. وقال بيسكوف: "روسيا تمتلك الإمكانات، ومع ظهور أسلحة جديدة يقدمها الغرب الجماعى، ستستخدم روسيا إمكاناتها على أكمل وجه من أجل الرد فى العملية العسكرية الخاصة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تنفى عرض أمريكا لـ20% من أراضى أوكرانيا مقابل السلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.