العالم اليوم - حل لغز جريمة البصيرة "الغامضة" بالأردن.. وضبط الجاني

انتم الان تتابعون خبر حل لغز جريمة البصيرة "الغامضة" بالأردن.. وضبط الجاني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 فبراير 2023 03:22 مساءً - أنهت الأجهزة الأمنية الأردنية التحقيق بوفاة شقيقين قتلا بظروف غامضة في قرية البصيرة بمحافظة الطفيلة جنوب الأردن، السبت الماضي.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنها ألقت القبض على مرتكبها وضبط السلاح المستخدم.

الشقيقيان عمر سليمان حرب المزايده (34 عاما) وأيمن سليمان حرب المزايده (24 عاما)، عثر على جثتيهما مقتولان رميا بالرصاص، بعد خروجهما من المنزل لرعاية الأغنام الجمعة الماضية.

وقال الناطق الإعلامي باسم الأمن العام الأردني عامر السرطاوي إنّ فريق التحقيق المُكلف بقضية مقتل شقيقين في محافظة الطفيلة قبل أيّام، أنهى تحقيقاته بعد عمل وجهد متواصلين منذ لحظة البلاغ وتمكن من كشف غموض القضية والقبض على مرتكبها وضبط السلاح المستخدم.

وفي التفاصيل فقد ورد بلاغ لمديرية شرطة الطفيلة قبل أيّام بالعثور على جثتين لشقيقين مصابتين بعيارات نارية في منطقة خالية من السكان، وشُكل منذ لحظة البلاغ فريق تحقيقي خاص من البحث الجنائي وشرطة الطفيلة لمتابعة التحقيق في القضية وكشف ملابساتها.

وأكّد السرطاوي، أنّ العمل والجهود المتواصلة التي بذلها فريق التحقيق منذ لحظة الجريمة وجمع المعلومات من مسرح الجريمة مكّنهم من حصر الاشتباه بأحد الأشخاص والذي أُلقي القبض عليه.

وتابع ، انه بالتحقيق مع المشتبه به اعترف بأنّه أطلق النار على الشقيقين إثر خلاف لحظي حصل بينهم على مواقع الرعي.

وجرى ضبط السلاح المستخدم بالجريمة وإحالة القضية للمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى والذي قرر توقيفه 15 يوماً عن تهمة القتل العمد مكرر.